В Киеве, где за минувшие сутки выявили 51 новый случай коронавируса, обнаружили новые очаги заболевания Covid-19. Это два общежития и Центр социально-психологической реабилитации детей №1.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, общежития, в которых наблюдается вспышки коронавируса, находятся на улицах Серповой и Михаила Бойчука. В первом проживают 340 человек, инфекцию выявили у троих из них. Еще семеро жителей входят в круг контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек, среди них Covid-19 обнаружили у двоих, их госпитализировали. Еще 10 жителей входят в круг контактных лиц.

По словам Виталия Кличко, оба общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды день в зданиях происходит дезинфекция

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - сказал Кличко.

Кличко о вспышках коронавируса в Киеве - с 07:28

Отметим, что на прошлой неделе в Киеве в доме-интернате для девочек обнаружили очаг коронавируса, там заразился 81 человек.

Напомним, в Украине на утро 20 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 230 человек.