На Западе активно обсуждают публикацию записей 2016 года разговоров между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Правда, акценты в США и в ЕС разные.

"Вмешиваются в выборы"

В Европе кассетный скандал считают ударом по шансам Байдена выиграть у Трампа президентские выборы, поскольку записи не только доказывают, что он влиял на внутренние дела независимого государства, но, возможно, был замешан в коррупции и преследовал собственные интересы.

В Америке же, где большинство ведущих СМИ связаны с демократами, "Байденгейт" пытаются обернуть против самого же Трампа, снова указывая на якобы "руку Кремля" и российское вмешательство уже в кампанию 2020 года (след Москвы в прошлой кампании, который искали два года, так и не доказали).

"Украинский законодатель, который встречался с Рудольфом Джулиани в конце прошлого года, выпустил записи частных телефонных звонков между бывшим вице-президентом Джо Байденом и бывшим украинским президентом Петром Порошенко в новом выступлении против предполагаемого кандидата от демократов на пост президента США Джо Байдена, что подняло вопросы о внешнем вмешательстве на выборах 2020 года", - так освещает скандал Washington Post.

Главный тезис, который взяли на вооружение американские продемократические СМИ, а за ними в Украине дружно подхватили порохоботы, - на пленках ничего нового не сказано, о помощи сыну Хантеру бывший вице-президент не заикался (хотя очень сомнительно, что он бы артикулировал свои реальные намерения в телефонном разговоре). Слив записей трактуется как предвыборный ход против Байдена, согласованный с помощником Трампа - Джулиани.

"Просто слушал просочившиеся разговоры между Байденом и экс-президентом Украины Порошенко. Там нет ничего, что выходило бы за рамки того, что Байден уже публично заявил об условиях предоставления Украине кредита на 1 миллиард долларов", - написал в своем Twitter известный западный журналист Саймон Островский, освещающий украинский вопрос, который в шапке профиля указывает себя как человека, который "способен найти Украину на карте".

"В кассетах, выпущенных в Киеве, не было никаких доказательств, подтверждающих давнее обвинение Джулиани против Байдена о том, что тот настаивал на отставке генерального прокурора ради помощи его сыну. В то время Хантер Байден зарабатывал от 50 до 100 тысяч долларов в месяц в совете украинской газовой компании Burisma, чей владелец, бывший министр правительства, находился под следствием в Украине. Тем не менее, записи дали союзникам Трампа шанс повторить это утверждение ближе к выборам 2020 года", - констатирует Washington Post.

"Ради реформ, а не сына"

Следующий тезис в защиту Байдена, которым оперируют близкие к демократам медиа США, - Шокина якобы уволили по делу (из-за коррупции), Байден настаивал на отставке того "ради реформ в Украине", и, дескать, совсем ни при чем его сын с космической зарплатой в Украине.

"В то время Байден был лицом политики США в отношении Украины, требуя, чтобы правительство предприняло реформы, чтобы покончить с коррупцией, если оно хочет продолжать получать миллиарды долларов в виде западной помощи и гарантий по кредитам", - пишет Washington Post.

"Вице-президент публично настаивал на реформировании Генеральной прокуратуры. Позже Байден сказал, что он сказал Порошенко, что Украина не получит 1 млрд долларов в виде гарантий по кредитам, если Шокин не будет снят, а Генеральная прокуратура реформирована. Многое из этого рассказывается на лентах. Ни в одном из видео, опубликованных во вторник, Байден не упоминает Бурисму или своего сына. Байден отрицает, что обсуждал газовую компанию со своим сыном, и его советники подчеркивают, что он настаивал на снятии Шокина в связи с внешней политикой США в отношении Украины, которая требовала антикоррупционных реформ", - пишет издание.

За Байдена "топят" и другие околодемократические СМИ.

"Утечка переговоров направлена ​​на то, чтобы показать, как двое обсуждают увольнение украинского прокурора в обмен на американскую поддержку кредитом МВФ в размере миллиарда долларов. Это то, что сам Байден признал несколько лет назад, и что с тех пор породило необоснованные теории заговоры о предполагаемой вендетте, которую Байден объявил бывшему генеральному прокурору Украины", - пишет Daily Beast.

Собственно, это правда, что Байден никогда не скрывал, что именно он настоял на снятии Шокина. Вопрос только был, как именно проходило это увольнение. "Пленки Порошенко" открывают конкретный механизм - это делалось напрямую через президента Украины, которого шантажировали как минимум выделением кредита МВФ.

В унисон с "порохоботами"

Интересно, к этой истории снова пытаются привязать российский след.

С таким "тонким намеком" Daily Beast опубликовало статью о кассетном скандале под рубрикой "Дежавю", в которой пытаются развернуть конспирологию.

Основной вопрос, которым задаются журналисты и который вынесен в заголовок, - "кто слил звонки Байдена в Украину"? Читателя подталкивают к выводу, что, мол, записи слили "из Кремля" в помощь Трампу.

"Записи разговоров Байдена с бывшим президентом Украины проходили по секретной системе. Украинские источники задаются вопросом, была ли это внутренняя работа или русские хакеры", - пишет Daily Beast.

"Республиканцы уже делятся ими по всем социальным сетям в надежде, что они помогут кампании по переизбранию Трампа. Похоже на последние месяцы выборов 2016 года", - полагает издание.

Самого Деркача называют "КГБистом" и почти напрямую называют агентом Кремля.

"Андрей Деркач - украинский политик с опытом работы в КГБ, склонностью к теории заговора и дружескими отношениями с Руди Джулиани", - так представляет нардепа Daily Beast.

"Андрей Деркач, член украинского парламента, в прошлом связан с российской разведкой. Он учился в Дзержинском высшем училище КГБ в Москве. Его отец десятилетиями служил офицером КГБ, а в конце 1990-х годов стал главой независимой украинской разведывательной службы", - Washington Post не поскупился на расширенную биографическую справку о нардепе, который обнародовал записи. Причем в первых же абзацах статьи.

По выводам издания, Деркач якобы использовал записи, чтобы выдвинуть ряд "не подтвержденных обвинений". И, как следует далее из статьи, якобы сделал это в интересах Москвы.

"События перекликаются с президентскими выборами 2016 года, когда российские оперативники взломали и выпустили электронные письма от руководителя кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и должностных лиц Национального комитета Демократической партии, что, как позднее пришли к выводу американские спецслужбы, оказалось срежисированной Москвой операцией, направленной на усиление позиций Трампа", - резюмирует Washington Post, что, похоже на зреющий "Рашагейт-2" против Трампа.

Офис вице-президента - в торгах

У самого Байдена появление пленок назвали "давней российской попыткой навредить бывшему вице-президенту". Хотя доказательств "российского следа", как в прошлой президентской кампании в США, нет.

Издание не смогло добиться от Джулиани комментария по поводу того, согласовывал ли с ним Деркач публикацию пленок. Юрист Трампа в своем письменном ответе был краток и заявил, что нужно акцентировать на том, что он называет "торгами семьи Байдена, используя офис вице-президента"

"И это только верхушка айсберга", - написал он в сообщении Washington Post.

Те из американских экспертов и журналистов, которые не связаны с демократами уже заявляют о связи между отставкой украинского генпрокурора и работой сына Байдена в Украине.

"Телефонные звонки Джо Байдена, Джона Керри и Петра Порошенко, по-видимому, являются доказательством того, что Байден просит уволить украинского прокурора Шокина в обмен на кредит в размере миллиарда долларов", - написал в своем Twitter обозреватель Робби Старбак.

"Защитил сына"

Диаметрально противоположный угол зрения на кассетный скандал в Европе, где в основном поражаются, как Америка почти в открытую вмешивается в дела иностранного государства. Европейцы куда более широко, чем американцы высказывают предположения, что Байден снимал Шокина не ради борьбы с коррупцией в Украине, а в своих интересах.

"В записях бывший глава украинского государства Петр Порошенко, например, обсуждал кадровые вопросы в прокуратуре бывшей советской республики. Также требовал от Вашингтона прекращения финансирования парламентской партии", - сообщает австрийский телеканал ORF факты, которые могут вызвать как минимум недоумение у среднего европейца.

К самому Байдену, дающему указания главе другого государства, как видно из формулировок, отношение не очень лестное.

"В январе 2018 года Байден уже хвастался, что генеральный прокурор Украины Виктор Щокин, которого считают коррумпированным, был уволен по его приказу. Взамен Киев получил задержанный кредит в размере 1 млрд долларов. Говорят, что увольнением Шокина Байден защитил своего сына Хантера от коррупционных расследований в Украине", - сообщает ORF.

"Влиял ли Байден на украинскую внутреннюю политику", - под таким заголовком вышла австрийская Kronen Zeitung.

Издание прогнозирует, что кассетный скандал может помешать Байдену выиграть президентские выборы.

"Демократический претендент Джо Байден в настоящее время возглавляет большинство опросов в США. Но недавние телефонные записи из Украины могут создать Байдену серьезные проблемы. Предполагается, что телефонные звонки докажут то, в чем Трамп обвинял своего соперника по президентству в течение нескольких месяцев и почему ему косвенно пришлось пережить процедуру импичмента. Во время его пребывания на посту вице-президента Байден, как говорили, оказывал влияние на украинскую судебную систему, чтобы защитить своего сына от коррупционных расследований", - пишет Kronen Zeitung.

"Противники Порошенко видят в этом доказательство прямого вмешательства во внутреннюю политику Украины", - резюмирует немецкая Handelsblatt.