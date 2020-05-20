Президент Владимир Зеленский заявил, что не назначает на государственные должности своих кумовьев или военных товарищей, а также пожаловался на кадровый голод. Глава государства заявил, что не может найти кандидата на должность министра культуры, а кого бы не рассматривали в качестве претендента на кресло главы Минэнерго, СМИ тут же связывают его с одним из олигархов.

Об это Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 20 мая.

Отвечая на вопрос журналиста Романа Кравца, Зеленcкий заявил, что ежедневно сталкивается с вызовами в кадровой политике.

"Ни одного кума или военного друга я не буду назначать, ни одного кума или военного друга я не назначил. Что касается госпожи Венедиктовой, я даже не понял, о чем вы говорите. Потому что я обещал, что к власти придут другие люди. Сейчас, когда вы, цитируя меня по поводу того, что к власти придут новые, другие люди, спрашиваете, почему раньше генпрокурор не работал в Генпрокуратуре. Сложный вопрос. Не знаю даже, как вам ответить, потому что это новый человек. Я Ирину Венедиктову узнал только на протяжении нашей предвыборной кампании", - заявил Зеленский.

Также он прокомментировал назначение главой Офиса президента Андрея Ермака. По словам главы государства, он является не его кумом, а доверенным лицом.

"Господин Ермак, по поводу опыта, не имеет опыта как продюсер - пусть извинит меня господин Ермак. Он всегда был опытным юристом, он имеет именно то образование, которое нужно главе Офиса президента. Потому что этот институт международных отношений, это международное право - это и есть образование господина Ермака. Он не является моим кумом, он мой доверенный человек, я ему доверяю. Я не понимаю, о каких кумовьях идет речь", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что в стране кадровый голод. И сейчас существуют трудности с поиском кандидатов на должности министров культуры, образования и энергетики.

"Какого бы человека мы не взяли, на следующие день СМИ пишут, что это человек Ахметова, Коломойского или Пинчука", - заявил Зеленский.

Задавшему вопрос журналисту Роману Кравцу он предложил поработать в его офисе, самому нанять себе команду и "поработать 25 часов – как Ермак". Кравц отказался.

Напомним, за год президентства Зеленского госдолжности получили 30 сотрудников "Квартала 95", мы публиковали список.

Также "Страна" следит за тем, как проходит годовая пресс-конференция Владимира Зеленского в режиме онлайн.