Так называемый "антиколомойский закон", который был принят Верховной Радой для получения очередного кредита от МВФ, будет подписан президентом Владимиром Зеленским в период 20-22 мая.

Об этом в среду, 20 мая, глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом", - заявил президент и добавил, что на подпись к нему документ поступит "завтра или послезавтра, возможно сегодня".

По словам президента, меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан уже в мае.

Напомним, что 19 мая депутаты на заседании Верховной Рады провалили принятие постановлений об отмене "антиколомойского" закона. Таким образом нардепы, разблокировали подписание законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали, что по словам главы Офиса президента, украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом и теперь рассчитывает на заключение новой программы сотрудничества с организацией.