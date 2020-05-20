Сегодня, 20 мая, в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины, посвященная году его нахождения во власти.

Отвечая на вопрос о судьбе больших инфраструктурных проектов, которые планировались в Украине перед эпидемией коронавируса, президент пообещал построить около 4,5 тысяч километров государственных дорог.

"Свертывания больших программ не будет. Это не просто пафосные слова. Мы в 9 раз увеличим строительство автомобильных дорог в Украине несмотря на экономические проблемы. Мы построим до 4,5 тысяч километров дорог, которые станут нашей визитной карточкой европейской страны.

До конца моей каденции мы достроим все госдороги. На местах ситуация, конечно хуже... Я хотел бы стать президентом, которого запомнят тем, что при нем в стране появились нормальные дороги. Я собираюсь оставаться и жить в Украине и после своей каденции и ездить по нормальным дорогам", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский готов к новой встрече Нормандской четверки, ее можно провести по видеосвязи.