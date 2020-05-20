Украинцам предоставят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых. Об этом сегодня во время годовой пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины сообщил о намерении на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования, в том числе по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Мы "додавим" банковскую систему, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире (…) мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", – сказал он во время пресс-конференции по случаю годовщины своей каденции в Киеве в среду 20 мая.

"В ближайшее время у нас будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%", - добавил он.

Напомним, к годовщине со дня инаугурации Владимира Зеленского "Страна" анализировала, какие обязательства он брал на себя официально, с какой президентской программой он победил на выборах и что из этого было выполнено, а что - нет. В частности, из 21 обещания Зеленского за год его президентства выполнены только три - о рынке земли, снятии неприкосновенности с депутатов и принятии закона об импичменте президента. Есть обещания в стадии подачи законопроектов.

"Страна" также подробно писала, чего ждали от будущего президента Украины - и какой оказалась реальность.