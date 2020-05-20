Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе.

Об этом сегодня во время своей пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем господина Варшаламидзе, который строил Батуми", - сказал президент.

Он добавил, что в настоящее время в офисе происходят кадровые изменения.

"Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн", - сказал глава Украины.

Он также добавил, что законопроект об инвестициях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.

"Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку", - прокомментировал он.

По словам президента, планка для инвесторов понижена со $100 млн до $30. Законопроект будет предусматривать назначение инвестиций для инвесторов, вложивших меньше $100 млн, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского.