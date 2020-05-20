Украинская сторона обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения эпидемии Covid-19. Встреча в Нормандском формате также должна состояться после окончания пандемии.

Об этом в ходе пресс-конференции 20 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем. В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, обсуждается вопрос о новом обмене удерживаемыми лицами - после завершения эпидемии.

"Сегодня у нас было три обмена. 135 человек вернулись в Украину... Из-за коронавируса у нас не состоялась встреча в Нормандском формате, но мы смогли додавить и мы вернули домой еще 20 человек. И это большая победа. Сейчас говорим с РФ о возможном обмене после Covid... Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на Covid-19 об этом говорили, о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или находятся в тюрьмах Крыма", - сказал Зеленский.

По поводу участков разведения на Донбассе, по словам главы государства, "никакие участки не разводились, потому что не было встреч в Минске".

"Мы сегодня перезапустили Минскую группу, добавили статус Минскому процессу, и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями "ЛДНР", и которые - это не секрет - находятся уже шесть лет на этих заседаниях Минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находиться. Там могут присутствовать представители временно оккупированных территорий, но они должны все быть гражданами Украины", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" следит за пресс-конференцией Владимира Зеленского в режиме онлайн.