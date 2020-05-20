Вход в масках и расстояние в 1,5 метра. В Минздраве рассказали о правилах работы офисов во время карантина
В Минздраве разработали перечень правил работы в офисных помещениях во время коронавирусного карантина.
Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.
Министр заявил, что для работы во время карантина офисам необходимо придерживаться следующих правил:
- обязательный температурный скрининг на входе в помещение (температура тела у сотрудника не должна превышать 37,2 градуса)
- доступ в помещение только в масках или в респираторах
- обязательная обработка рук антисептиками
- не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения
- дистанция между местами предоставляемых услуг не менее 1,5 метра
- прием посетителей - по предварительной записи и с соблюдением временного интервала
"Мы на 100% уверены, что все рекомендации, которые мы предоставляем, существенно снижают риск заболеваемости COVID-19", - отметил чиновник.
Слова Степанова про работу офисов с 18:00
Напомним, что подобные правила Минздрав разработал для магазинов и отельных комплексов в Украине.
Ранее мы писали о том, как власти ослабят карантин после 22 мая и что разрешено уже сейчас.