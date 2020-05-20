В Минздраве рассказали о правилах работы офисов во время карантина. Фото: Facebook

В Минздраве разработали перечень правил работы в офисных помещениях во время коронавирусного карантина.

Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

Министр заявил, что для работы во время карантина офисам необходимо придерживаться следующих правил:

  • обязательный температурный скрининг на входе в помещение (температура тела у сотрудника не должна превышать 37,2 градуса)
  • доступ в помещение только в масках или в респираторах
  • обязательная обработка рук антисептиками
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения
  • дистанция между местами предоставляемых услуг не менее 1,5 метра
  • прием посетителей - по предварительной записи и с соблюдением временного интервала

"Мы на 100% уверены, что все рекомендации, которые мы предоставляем, существенно снижают риск заболеваемости COVID-19", - отметил чиновник.

Слова Степанова про работу офисов с 18:00

Напомним, что подобные правила Минздрав разработал для магазинов и отельных комплексов в Украине.

Ранее мы писали о том, как власти ослабят карантин после 22 мая и что разрешено уже сейчас.

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