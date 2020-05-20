В Минздраве разработали перечень правил работы в офисных помещениях во время коронавирусного карантина.

Об этом во время брифинга в среду, 20 мая, заявил глава министерства здравоохранения Максим Степанов.

Министр заявил, что для работы во время карантина офисам необходимо придерживаться следующих правил:

обязательный температурный скрининг на входе в помещение (температура тела у сотрудника не должна превышать 37,2 градуса)

доступ в помещение только в масках или в респираторах

обязательная обработка рук антисептиками

не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения

дистанция между местами предоставляемых услуг не менее 1,5 метра

прием посетителей - по предварительной записи и с соблюдением временного интервала

"Мы на 100% уверены, что все рекомендации, которые мы предоставляем, существенно снижают риск заболеваемости COVID-19", - отметил чиновник.

Слова Степанова про работу офисов с 18:00

Напомним, что подобные правила Минздрав разработал для магазинов и отельных комплексов в Украине.

Ранее мы писали о том, как власти ослабят карантин после 22 мая и что разрешено уже сейчас.