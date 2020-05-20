В "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Там обвиняют украинскую сторону в нарушении Минских соглашений и обстрелах.

Так, "глава ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram-канале обвинил украинскую сторону в том, что она свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца. Он заявил, что под обстрелы попали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего, по его утверждению, погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей.

Пушилин заявил, что он принял решение повысить боевую готовность вооруженных сил "ДНР" и уже дал соответствующие указания.

Представитель "ЛНР" Яков Осадчий также заявил о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность "для предотвращения эскалации конфликта", пишет "Интерфакс". По его словам, решение было принято из-за "участившихся вооруженных провокаций, направленных на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения".

Напомним, в ОБСЕ сообщили о майском скачке количества погибших среди гражданских на Донбассе, среди них - дети.