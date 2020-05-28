В четверг, 28 мая, православные отмечают Вознесение Господне. Праздник приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. Это один из 12-ти главных христианских праздников в году.

История и духовный смысл праздника

Сегодня православная церковь вспоминает события, которые произошли через 40 дней после воскрешения Христа. Все это время он пребывал среди учеников и паствы. А на 40-й день он собрал своих учеников на горе Елеон, где вознесся на небо, благословив апостолов, сказав, что покидая их телом он будет всегда пребывать с ними незримо.

Икона "Вознесение господне"

После этого спустились два ангела, которые рассказали, что Христос вернется на землю во второй раз - чтобы провести суд божий на земле.

Что можно и нельзя делать



В части областей Украины с 22 мая разрешены церковные службы (не больше 1 человека на 10 кв.м). Поэтому можно посетить Всенощное бдение, которое служится вечером или Литургию, которая совершается утром. Накануне праздника завершается пасхальный период, поэтому 26 и 27 мая в храмах последний раз звучат пасхальные песнопения.

В народе Вознесение считалось временем, когда весна окончательно поворачивается к лету, а на полях начинают наливаться колосья. Вечером зажигали костры. а хозяйки готовили пироги с начинкой из зеленого лука и лепешки, на которых чертили лесенку.



В быту этот праздник был связан со многими запретами. Например, считалось, что лучше не стричься в этот день, не работать. В церкви считают это суевериями, главное - чтобы верующие посетили храм, уделили время молитве и провели день духовно, помогая нуждающимся.



Существует мнение, что в Вознесение Господне нужно помянуть умерших родственников, но в храмах не проводят панихиды в двунадесятые праздники. Поминовения можно провести в Троицкую родительскую субботу - 6 июня.

Поста на Вознесение нет, поэтому можно употреблять любые продукты.

Картинки с поздравлениями