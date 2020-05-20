Депутаты от "Батькивщины" сегодня 20 мая не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у их коллеги Олега Мейдича.

Таким образом подтвердилась информация Телеграм-канала "Политика страны",

Вся фракция Батькивщины не пришла на сегодняшнюю сессию, все сейчас сдают анализы на коронавирус после заражения у их коллеги Мейдича Covid-19.

Напомним, что впервые о новом случае коронавируса в украинском парламенте стало известно вчера. Сообщение из неофициального чата фракции "Слуга народа" о заражении одного из нардепов попало в открытый доступ.

При этом четыре дня назад спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял о том, что никто из депутатов и персонала парламента не инфицирован коронавирусом.

Ранее мы писали, что во время карантина глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко отправилась на отдых в один из курортов Львовской области.