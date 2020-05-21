Предлагаем гороскоп на четверг, 21 мая, для всех знаков Зодиака. День лучше провести пассивно и размерено, без эмоциональных и физических перегрузок.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов благоприятный период для обучения новому делу, увлеченность которым заставить вас не обращать внимание на цену предстоящей победы. Помните, что любой вопрос можно решить, оставаясь хладнокровным.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам пора изменить свою тактику поведения. Возможно, вы потеряли интерес к прежним привязанностям. Однако разрывать связи не нужно, в дальнейшем они пригодятся. Попробуйте пока просто немного увеличить дистанцию.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам будет полезно следить за повесткой дня, чтобы оставаться в курсе событий. Ваше обаяние и харизма сегодня будут на высоте и помогут убеждать собеседников. В целом день неплохой.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки не смогут отказаться от приятных сюрпризов и покупок. Но старайтесь направлять деньги на нужды, а не прихоти. После обеда звезды советуют быть осторожным в дороге, не проявляйте спешку и безрассудство.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы проявят свою амбициозность и смогут настроить родных на позитивный лад. Ваш оптимизм заставить вас взяться за рискованное дело, до которого долго не доходили руки. Если работы предстоит слишком много - переложите часть обязанностей на других.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы смогут приспособиться к новым событиям и проявить сильные стороны характера. Постарайтесь ознакомиться с новой обстановкой, принять новую реальность и изменившиеся обстоятельства. Если вы собираетесь заслужить чье-то доверие - попробуйте тактику уступок.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов может закружиться голова от удачного случая и новых перспектив. Но старайтесь оставаться выдержанным, чтобы не впадать в иллюзии и рассчитать силы на весь отрезок, необходимый для достижения цели.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день может оказаться напряженным. Вы окажетесь в ситуации, когда придется оценивать собственные силы и рассчитывать только на себя. Успех зависит от того, насколько трезво вы оцениваете положение и свои возможности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам пора выходить из мира фантазий и не слишком рассчитывать на исполнение давних желаний. Бездействие и завышенный уровень запросов ни к чему не приведут. Насладитесь стабильностью, пока есть такая возможность, а потом можно приниматься за активную деятельность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов сейчас опасно поддаваться эмоциональным всплескам. Лучше включить трезвый расчет и логику. В первой половине дня вы можете оказаться в растерянности, перед вами встанет какой-то выбор. Ближе к вечеру вы сможете выбрать для себя правильную линию поведения.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям пора выбрать между личными амбициями и соблюдением дипломатичных интересов. Вырываясь на передний план важно не подавлять интересы партнера. Помните о равновесии, чтобы сохранить важный для вас проект.

Рыбы (21.02 - 20.03)

События сегодняшнего дня смогут задать Рыбам непростую задачку: как участвовать в событиях, оставаясь лишь наблюдателем. Не подрывайте здоровье, взваливая на себя ненужную гору обязательств.

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