В Шевченковском суде Киева сегодня рассматривали дело об избиении националистом Алексеем Цымбалюком журналиста "Страны" Влада Бовтрука летом 2019 года.

Полиция вручила подозрение Алексею Цымбалюку по статье 345-1 Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста". В конце прошлого года расследование завершилось и дело было передано в суд (о том, как прошло первое заседание можно прочитать здесь).

На сегодняшнем заседании защита Цымбалюка - адвокат Маси Найем - заявил отвод судьи. По закону, такой вопрос должен будет рассмотреть другой судья. Поэтому заседание на сегодня закрыто.

"Очевидно, что Цымбалюк и его защита пытаются тянуть время. Но это ему не поможет уйти от предусмотренным законом наказания", - пишет об этом Tелеграм-канал "Политика Страны".

Санкция статьи ч. 2 ст. 345-1 УК предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 2 июля 2019 года Цымбалюк избил на Майдане журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. А через несколько дней националист пригрозил Бовтруку "лаврами Бузины" (то есть убийством) в социальных сетях.

Кто такой Цымбалюк можно прочитать здесь.

Отвод судьи в деле по нападению на журналиста "Страны" комментирует сам Влад Бовтрук и его адвокат.