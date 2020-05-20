В США, где зафиксировали наибольшее количество коронавирусных больных в мире, посетитель кафе чуть не застрелил работника ресторана за просьбу надеть медицинскую маску.

Об этом инциденте в среду, 20 мая, рассказал телеканал KDVR.

По информации источников в полиции, 27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе Waffle House без маски. При этом заведение работало исключительно на вынос. Официантка кафе заявила гостю, что не будет его обслуживать, пока тот не наденет маску.

Нарушитель карантина вышел из заведения и вернулся туда спустя некоторое время уже с маской, которую по прежнему отказался надевать. Услышав очередную просьбу придерживаться мер безопасности в условиях эпидемии коронавируса, парень начал угрожать повару кафе пистолетом, заявив, что он "вышибет его мозги".

Перепалка ничем не закончилась, и посетитель пришел в заведение уже следующей ночью. Он ударил повара по лицу, а когда тот пустился в бега, Уотсон выстрелил ему в живот. Потерпевший был доставлен в больницу с легким ранением и был выписан уже на следующий день.

Преступника арестовала полиция по обвинению в покушении на убийство.

Напомним, что критически относится к маскам и президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава республики считает, что ношение защитных масок в школах является "несусветной глупостью".

Ранее мы писали, что мужчина, вооруженный гранатой, угрожал сотрудникам и посетителям одного из супермаркетов в Соломенском районе Киева.