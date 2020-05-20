На Закарпатье, возле небольшого туристического села Квасы, окруженного горами, образовалась огромная стихийная свалка - прямо на берегу реки.

Об этом идет речь в сюжете Mukachevo Net, видео обнародовано в YouTube.

В селе Квасы располагается турбаза с лечебными минеральными водами, сюда приезжает много туристов. К слову, местные жители их и обвиняют в том, что возле населенного пункта - тонны мусора. По мнению селян, именно приезжие выбрасывают отходы в неположенных местах.

Между тем, мусор из села Квасы и других близлежащих населенных пунктов вывозят на Раховский полигон. Он, вопреки всем нормам, также расположен на берегу реки Тиса. Мусор попадает в нее, а течением его относит в Венгрию. Местные власти проблему не решают уже много лет.

Напомним, под Николаевом ураган развесил тонны мусора на деревьях.