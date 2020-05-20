Сегодня на заседании Кабмина могут утвердить дальнейшее смягчение карантина. Будут решать, возобновлять ли с 22 мая работу городского и пригородного транспорта и гостиниц (кроме хостелов). Также сегодня могут разрешить проводить с 22 мая спортивные соревнования без зрителей и церковные службы.

Еще один вопрос повестки - открытие детских садов и метро с 25 мая.

Ране в Минздраве назвали четыре даты следующих этапов смягчения карантина: 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня.

Следим за заседанием Кабмина. Материал обновляется.

Прямая трансляция

14:31 Межобластные передвижения не откроют ранее июня

14:30 Откроется возможность международных автобусных и железнодорожных перевозок через открытые пункты пропуска

14:29 Раньше 15 июня нет смысла запускать аэропорты и рейсовые перелеты - Шмыгаль

14:22 Тем временем нардеп Алексей Гончаренко пишет: "С 22 мая открывается городской и пригородный транспорт, запускаются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей. С 25 мая открывается метро и детсады"

13:55 Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что ситуация в Украине позволяет открыть детсады с 25 мая.

13:50 Во время сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что, если городской транспорт могут пустить с 22 мая, то межобластной еще рано. По его словам, только в шести регионах заболеваемость снижается

13:40 Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что детсады в столице откроются не раньше, чем через 10-14 дней после решения Кабмина, поскольку нужно будет проверить, как они подготовились к новым требованиям. Также он говорил, что ТРЦ откроют после запуска метро