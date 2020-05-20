Перед пресс-конференцией Зеленского журналистам выдают перчатки и обрабатывают руки антисептиком. Фото
Утром в среду, 20 мая, у Мариинского дворца проходит подготовка к пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, которая запланирована на 10:30.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
По состоянию на 09:30 журналистов начали запускать на территорию Мариинского дворца, где в это время оборудуют специальную площадку - для проведения пресс-конференции на улице. Чтобы попасть к ней, необходимо пройти два кордона.
На входе журналистам обрабатывают руки антисептиком и выдают перчатки.
Журналистам выдают перчатки на входе на территорию Мариинского дворца. Фото: "Страна"
Площадка, где будет проходить пресс-конференция Зеленского. Фото: "Страна"
Зона фуршета на пресс-конференции президента. Фото: "Страна"
Напомним, многим журналистам отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского из-за коронавирусных ограничений.
А ранее в Офисе президента хотели провести пресс-конференцию Зеленского уже после карантина, но потом планы поменялись.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе пресс-конференции.