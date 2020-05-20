Сегодня, 20 мая, в день проведения пресс-конференции президента Зеленского Киев уже который день подряд стоит в пробках, при этом в столице почти не осталось участков, где проехать можно без проблем.

Об этом в среду, 20 мая, гласят данные сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве 20 мая. Скриншот: Google Maps

Утренняя карта пробок Киева дает понять, что водителям придется нелегко возле метро "Харьковская", "Бориспольская" и "Оскорки". Кроме того, в пробках стоит транспорт по ул. Соборности и на Дарницком шоссе.

Также проблемы наблюдаются в районе метро "Дарница" и "Черниговская, а на Левом берегу столицы стоит бульвар Перова и Северный мост.

Пробки на Набережном шоссе 20 мая. Скриншот: Google Maps

Пробки наблюдаются и возле станций подземки "Почайна" и "Героев Днепра". Много авто стоит и на Набережном шоссе.

Что касается Правого берега, то там парализован проспект Победы в районе станций "Берестейская", "Шулявская" и "Политехнический институт". Образовались пробки и возле "Университета" и "Театральной".

В Голосеевском районе масштабные пробки наблюдаются около станции метро "ВДНХ", "Теремки", "Васильковская" и "Голосеевская".

Напомним, ранее мы писали о том, почему Киев после обслабления карантина каждый день стоит в аномальных пробках.

При этом власти уже ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта, однако это не помогло.