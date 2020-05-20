В среду, 20 мая, официальный курс доллара США Национального банка Украины составляет 26,5159 грн/$1. По сравнению со вчерашним днем доллар подешевел еще на 6 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 20 мая - 26,5159 грн, а официальный курс евро в среду составляет 29,0217 за единицу валюты. Это на 23 копейки больше, чем в предыдущий день. Стоимость 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,6566 грн.



Курс НБУ на 20 мая. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, на межбанке Украины курс гривни к доллару укрепляется шестой день подряд.

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