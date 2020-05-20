Минздрав показал, где в Украине больше всего больных коронавирусом по состоянию на 20 мая. Фото: Страна

Наибольшее количество коронавирусных больных с начала эпидемии было выявлено в Киеве, а так же в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. 

Об этом гласит информация, опубликованная Минздравом в среду, 20 мая, в Телеграм-канале.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 766 случаев

в Волынской области - 676 случаев

в Днепропетровской области - 849 случаев

в Донецкой области - 133 случая

в Житомирской области - 583 случая

в Закарпатской области - 922 случая

в Запорожской области - 385 случаев

в Ивано-Франковской области - 1 246 случаев

в Кировоградской области - 450 случаев

в Киеве - 2 410 случаев

в Киевской области - 1 261 случай

во Львовской области - 1 136 случаев

в Луганской области - 42 случая

в Николаевской области - 264 случая

в Одесской области - 792 случая

в Полтавской области - 265 случаев

в Ровенской области - 1 217 случаев

в Сумской области - 164 случая

в Тернопольской области - 1 089 случаев

в Харьковской области - 836 случаев

в Херсонской области - 172 случая

в Хмельницкой области - 280 случаев

в Черновицкой области - 2 796 случаев

в Черкасской области - 381 случай

в Черниговской области - 115 случаев.

Минздрав показал статистику коронавируса по регионам 20 мая. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Минздрав показал статистику коронавируса по регионам 20 мая. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, по данным на утро 20 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 230 человек. За сутки выявлено 354 новых пациентов, выздоровели 323 человека, и умерли 13 человек.

Ранее мы писали, что в связи с эпидемиологической картиной в Украине власти планируют продлить карантин до 22 июня.

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