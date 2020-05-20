Наибольшее количество коронавирусных больных с начала эпидемии было выявлено в Киеве, а так же в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом гласит информация, опубликованная Минздравом в среду, 20 мая, в Телеграм-канале.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 766 случаев



в Волынской области - 676 случаев



в Днепропетровской области - 849 случаев



в Донецкой области - 133 случая



в Житомирской области - 583 случая



в Закарпатской области - 922 случая



в Запорожской области - 385 случаев



в Ивано-Франковской области - 1 246 случаев

в Кировоградской области - 450 случаев



в Киеве - 2 410 случаев



в Киевской области - 1 261 случай



во Львовской области - 1 136 случаев



в Луганской области - 42 случая



в Николаевской области - 264 случая



в Одесской области - 792 случая



в Полтавской области - 265 случаев



в Ровенской области - 1 217 случаев



в Сумской области - 164 случая



в Тернопольской области - 1 089 случаев



в Харьковской области - 836 случаев



в Херсонской области - 172 случая



в Хмельницкой области - 280 случаев



в Черновицкой области - 2 796 случаев



в Черкасской области - 381 случай



в Черниговской области - 115 случаев.

Минздрав показал статистику коронавируса по регионам 20 мая. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, по данным на утро 20 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 230 человек. За сутки выявлено 354 новых пациентов, выздоровели 323 человека, и умерли 13 человек.

Ранее мы писали, что в связи с эпидемиологической картиной в Украине власти планируют продлить карантин до 22 июня.