Минздрав показал, где в Украине больше всего больных коронавирусом по состоянию на 20 мая
Наибольшее количество коронавирусных больных с начала эпидемии было выявлено в Киеве, а так же в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом гласит информация, опубликованная Минздравом в среду, 20 мая, в Телеграм-канале.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 766 случаев
в Волынской области - 676 случаев
в Днепропетровской области - 849 случаев
в Донецкой области - 133 случая
в Житомирской области - 583 случая
в Закарпатской области - 922 случая
в Запорожской области - 385 случаев
в Ивано-Франковской области - 1 246 случаев
в Кировоградской области - 450 случаев
в Киеве - 2 410 случаев
в Киевской области - 1 261 случай
во Львовской области - 1 136 случаев
в Луганской области - 42 случая
в Николаевской области - 264 случая
в Одесской области - 792 случая
в Полтавской области - 265 случаев
в Ровенской области - 1 217 случаев
в Сумской области - 164 случая
в Тернопольской области - 1 089 случаев
в Харьковской области - 836 случаев
в Херсонской области - 172 случая
в Хмельницкой области - 280 случаев
в Черновицкой области - 2 796 случаев
в Черкасской области - 381 случай
в Черниговской области - 115 случаев.
Минздрав показал статистику коронавируса по регионам 20 мая. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм
Напомним, по данным на утро 20 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 230 человек. За сутки выявлено 354 новых пациентов, выздоровели 323 человека, и умерли 13 человек.
Ранее мы писали, что в связи с эпидемиологической картиной в Украине власти планируют продлить карантин до 22 июня.