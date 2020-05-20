Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие в новой встрече Нормандской четверки. В условиях карантина ее можно было бы провести в условиях видеоконференции, если бы этого захотели лидеры всех четырех стран.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников, видео обнародовано в YouTube.

"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - сказал Резников.

По его словам, он предлагал руководителю российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

По данным Резникова, доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц Российская Федерация не обеспечила, "хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать".

Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

Он заверил, что Украина со своей стороны в Золотом "сделала всё необходимое". Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя украинская сторона дала "все гарантии безопасности".

Резников о Нормандском формате - с 56:17

Напомним, в конце апреля в режиме видеоконференции прошла встреча глав МИД стран Нормандской четверки.

"Страна" писала, о чем договорилась Нормандская четверка и публиковала версии сторон.