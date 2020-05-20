То, что в США подтверждено больше всего случаев коронавируса в мире, означает, что именно в этой стране система тестирования населения является самой лучшей.

Об этом в среду, 20 мая, заявил президент Дональд Трамп во время первого с начала эпидемии заседания правительства, передает BBC.

"Между прочим, когда вы говорите, что мы лидируем по количеству случаев (коронавируса - Ред.), это означает, что у нас больше проверок, чем у кого-либо еще. Так что я не считаю большое число случаев чем-то плохим, я считаю, что в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование намного лучше", - сказал президент.

Стоит отметить, что США также лидирует по количеству летальных случаев среди больных Covid-19. По последним данным таких случаев уже 93 533. При этом коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 570 583 американцев.

Напомним, недавно Трамп заявил, что принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который он рекламировал для борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в США успешно испытали вакцину от коронавируса, которую разработала биотехнологическая компания Moderna.