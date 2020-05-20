Ряд украинских СМИ получили отказ в получении аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. При этом в Офисе президента говорят, что принять участие во встрече с главой государства смогут не все из-за коронавирусных ограничений.

Об этом рассказали журналисты на своих страницах в Facebook.

Так, на отказ от Офиса президента пожаловался сотрудник издания "Тиждень" Стас Козлюк.

"Офис президента не разочаровывает. У Зеленского решили устроить прессуху. В анонсе написали, мол, коронавирусные ограничения, просим подаваться не более одного журналиста от редакции и не более одного фотографа/оператора. Письмо мы отправили сегодня примерно в 10 утра. Ответ пришел после 17:00. И знаете что? Нам отказали. Только на этот раз не из-за тайминга, как было когда-то на марафоне жратвы, а из-за ограничения связанных с COVID-19", - заявил журналист.

Скриншот: Стас Козлюк в Фейсбуке

Не получил разрешение на участие в мероприятии и Сергей Гришин, главвред издания "Исландия".

"Владимир Александрович, а тут какие-то недалёкие менеджеры из вашего Офиса, отказали главреду "Ісландія" Сергею Гришину в аккредитации на вашу пресс-конференцию, мотивируя это карантином. А пните их там пожалуйста, пусть исправятся и больше так не делают", - написал Владимир Петров.

Скриншот: Владимир Петров в Фейсбук

Также в аккредитации отказали главному редактору издания "Буквы" Татьяне Николаенко, журналистке "Бабеля" Марии Жартовской и сотруднице белорусской версии "Радио Свобода" Алене Литвиновой.





Скриншот: Татьяна Николаенко в Фейсбук

Скриншот: Мария Жартовская в Фейсбук

Скриншот: Алена Литвинова в Фейсбук

Напомним, что пресс-конференция состоится сегодня, 20 мая, и начнется в 10:30. Место проведения - Мариинский дворец (парковая часть).

Ранее мы писали, что ОП обещал провести пресс-конференцию Зеленского уже после карантина, однако планы администрации президента поменялись.