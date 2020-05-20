По состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине выявили уже 19 230 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 19 мая, сообщалось о 18 876 случаях. За сутки выявлено 354 новых заболевших, выздоровело 323 пациента, и умерли 13 человек.

Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 564 человека.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что коронавирус нашли у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича.

Так же мы рассказывали, что в Британии из-за эпиедмии некому собирать урожай. Принц Чарльз просит у подданых помощи.

Его Высочество записал видеобращение в котором призвал соотечественников не отсиживаться по домам.

"В это время огромной неуверенности много наших привычных планов и постоянных жизненных привычек оказались под угрозой. Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей", - обратился к британцам принц Чарльз.