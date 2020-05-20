Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно получила 150 млн грн от американской юрфирмы, была замечена на отдыхе во Львовской области в Edem Resort Medical & Spa. При этом она пропустила заседание Верховной Рады 7 мая, на котором депутаты принимали решение об увеличении зарплаты медикам.

Об этом сообщает проект "Схемы: коррупция в деталях".

По информации журналистов, политик отдыхала в селе Стрелки Львовской области. Там, в комплексе Edem Resort Medical & Spa она находилась вместе со своим охранником и личным водителем. Там же был замечен и ее коллега по партии "Батькивщина" Сергей Власенко. Автомобиль Lexus, которым пользуется нардеп, выезжал из отеля.

При этом Тимошенко отказалась комментировать свой незапланированный отпуск, в то же время Власенко заявил, что ничего "не подтверждает и не опровергает".

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, что по данным опроса, украинцы больше всего не доверяют бывшему президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку.

Ранее мы разбирались, кто именно заплатил Тимошенко миллионы долларов.