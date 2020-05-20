Власти Чехии продолжают строить планы по открытию границ после карантина. Уже с 15 июня страна может снять ограничения на передвижения с Германией.

Об этом премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш написал на своей странице в Twitter.

"Я высказал пожелание, чтобы мы открыли границы со Словакией, Венгрией, Австрией и Германией уже 15 июня", - заявил глава правительства.

Также известно, что вчера, 19 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с Бабишем и премьерами Польши, Венгрии и Словении меры борьбы с экономическим кризисом, наступившим в связи с пандемией коронавируса. В пресс-службе Меркель также подтвердили, что представители всех стран выступили за открытие границ.

Кроме того канцлер Германии рассказала сторонам о создании фонда восстановления европейской экономики размером в 500 млрд евро.

Стоит отметить, что ранее власти Чехии и Польши сами закрывали границы с Германией в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Скриншот: Андрей Бабиш в Twitter

Напомним, что в Австрии, где после карантина уже с 15 мая открыли рестораны, музеи и библиотеки, полностью открывают границы с Чехией, Словакией и Венгрией.

Ранее "Страна" разбиралась, почему первой страной Евросоюза, которая отменяет карантинные ограничения и открывает границы, стала Чехия.