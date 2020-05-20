В Николаевской области прошло не совсем обычное задержание взяточника из спецслужбы. Силовики задержали подполковника областного управления СБУ за вымогательство взятки в размере $2 тысяч США и 10 тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в соцсети.

По данным следствия, подполковник потребовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств $2 тысячи и 10 тонн зерна. За такое ​​"вознаграждение" офицер СБУ обещал закрыть глаза на то, что фермер работает на земле без продления договора аренды земельного участка.

19 мая 2020 сотрудника СБУ задержали во время получения первой части взятки. Проведены обыски в управлении СБУ в Николаевской области и по месту жительства подполковника.

"После проведения неотложных следственных действий, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Но напомним, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео задержания на взятке начальника Одесской таможни Грибанова.