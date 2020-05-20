В Европе сейчас активно работают над тем, что бы хоть как-то спасти туристический сезон-2020. Евросоюз, к примеру, уже утвердил правила безопасного возобновления туризма накануне старта большого сезона.

И в этой связи власти Кипра заявили, что остров готов принимать туристов с 15 июня, после того как будут утверждены протоколы с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Министерство туризма страны рассчитывает, что в этом году Кипр получит хотя бы 30% дохода от уровня 2019 года.

О планах властей сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану после телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом, как передает CNA.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Британии некому собирать урожай. Принц Чарльз даже попросил у подданых помощи.