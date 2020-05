Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по экономике всех стран мира, и Британия не стала исключением. Жесткие карантинные ограничения и запрет на въезд для сезонных гастарбайтеров привели к тому, что страна может лишиться урожая-2020.

Власти уже начали информационную кампанию "Собери для Британии", чтобы люди которые потеряли работу из-за карантина вышли в поля и на грядки помогать в сборе фруктов и овощей.

В этой кампании приняли участие даже члены королевского дома. Принц Чарльз записал видеобращение в котором призвал соотечественников не отсиживаться по домам.

"В это время огромной неуверенности много наших привычных планов и постоянных жизненных привычек оказались под угрозой. Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей", - обратился к британцам принц Чарльз.

