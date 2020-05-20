На борту Международной космической станции (МКС) снова неприятный инцидент. Здесь в атмосфере станции вдруг выявили повышенное содержание испарений бензола. Правда официальные лица уверяют, что никакой угрозы для жизни экипажа нет.

Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В космическом ведомстве рассказали, что концентрация этого вещества в атмосфере МКС не превышает предельно допустимую норму.

"Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается", - заявил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Наша справка

Бензол (химическая формула C6H6) - органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Простейший ароматический углеводород. Бензол входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя бензол входит в состав сырой нефти, в промышленных масштабах он синтезируется из других ее компонентов. Токсичен, канцероген.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что в России показали "Ракету Победы", которую отправят на орбиту с грузом для МКС.