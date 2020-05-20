В Европе постепенно запускают большой футбол (Германия, к примеру, уже возобновила матчи Бундеслиги - Ред.), и Украина тоже объявила о рестарте своего чемпионата с 30 мая.

Украинские клубы уже начали активную подготовку, но с учетом новых реалий, к продолжению сезона.

Так, к примеру, киевские динамовцы на своей базе в Вите-Литовской начали подготовку к играм в полном составе, но в закрытом режиме. Клубная пресс-служба на своем Youtube-канале показала, как игроки "бело-голубых" работают с мячом и оттачивают мастерство в двусторонке.

Видео: ФК "Динамо" Київ

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что игрок Шахтера признался в дружбе с полузащитником Динамо.

Так же мы рассказывали, что экс-звезду киевского Динамо арестовали в Хорватии за угрозы убить жену.