Власти США и Канады приняли решение не открывать границу между странами, еще в течение месяца. Таким образом пандемия Covid-19 будет держать американо-канадский кордон на замке до 21 июня.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как передает Укринформ.

"Канада и США снова согласились продлить на 30 дней действующие пограничные меры. Это - важное решение, которое обезопасит людей в обоих государствах", - заявил канадский лидер.

Он пояснил, что решение о возможном продлении такого режима будет рассматриваться в конце июня: "Во время кризиса мы часто принимаем решение еженедельно. Ситуация быстро меняется, и мы постоянно добавляем новые полезные для канадцев меры, выстраивая баланс между безопасностью людей и попыткой восстановить привычную экономическую активность".

Трюдо так же добавил, что Канада "и в дальнейшем будет внимательно следить за событиями в других регионах мира, принимая решение о последующих шагах”.

Напомним, действующие беспрецедентные ограничения на передвижению между Канадой и США вступили в силу 21 марта и с тех пор дважды продлевались.

"Неважными" и, соответственно запрещенными, считаются все поездки, целью которых являются туризм и отдых. В то же время движение через границу топлива, продуктов, медикаментов и других товаров не прекращается. Не касается запрет и медиков, которые живут в одной стране, а работают в другой.

По последним данным, в Канаде выявлено около 78 000 случаев инфицирования Covid-19. Болезнь унесла 5 857 жизней. В то же время в США заболевших уже более 1,55 млн, умерли вследствие коронавирусной инфекции 91 000 американцев.

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