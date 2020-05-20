С сегодняшнего дня Турция открыла границы для граждан из 31 страны, но только для путешествий в лечебных целях.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в страну смогут попасть жители России, Казахстана, Грузии, некоторых стран Европы и Ближнего Востока. Так, попасть в страну можно только с целью лечения в сфере ортопедии, травматологии, хирургии, онкологии, нейрохирургии, гематологии, интенсивной и репродуктивной терапии.

Попасть в Турцию можно будет только через аэропорты в Стамбуле и Анкаре, предоставив справку об отсутствии коронавируса или пройдя тест на месте. Однако курорты откроют не ранее 28 мая. Сейчас продолжаются переговоры с 70 государствами, граждане которых чаще всего отдыхают в Турции.

Напомним, в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции: появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой. Также вырастут цены на гостиничные номера, поскольку нагрузку планируют снизить вдвое.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что власти Турции, которые распорядились в скором времени разрешить внутренний туризм, позволят иностранцам приезжать в страну на лечение с 20 мая. Для этого желающим поправить свое здоровье за рубежом необходимо будет зарегистрироваться в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ.