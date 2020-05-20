Офис генпрокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о так называемых "пленках Деркача" - аудиозаписях, на которых общаются бывший президент Петр Порошенко экс-вице-президент США Джо Байден.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

Расследование начато генпрокуратурой по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

К материалам производства будет приобщена предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешка с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса и лидера "Европейской солидарности", Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Как сообщала "Страна", Деркач передал пленки Порошенко в Офис генпрокурора сегодня.

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