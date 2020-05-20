Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что правоохранительная система и специальные службы Украины должны отреагировать на публикацию аудиозаписи разговора бывшего президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Разумков признался, что не успел прослушать запись целиком и пообещал сделать это ночью. Однако то, что ему стало известно, его изумило.

"Те выжимки и та информация, которая у меня есть, ​​поражают, мягко говоря. Сама информация и то, из каких кабинетов она, возможно, появилась", - отметил спикер.

По его словам, источник слива не столь важен - гораздо важнее установить, правда ли то, что обсуждали собеседники на пленках.

"Каким образом попала эта информация, откуда она взялась - это все же второстепенные вопросы. Главным вопросом для меня как для человека, как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если соответствует, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам", - резюмировал Разумков.

Фрагмент о пленках Порошенко см. с 6:19

Ранее "Страна" публиковала полный текст слитых пленок с разговорами Порошенко и американских первых лиц.

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