Записи Деркача: Порошенко – слуга Джо Байдена

Главный скандал вчерашнего дня – публикация записей разговоров четырех- и пятилетней давности между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Их появление в публичном пространстве привело к огромному резонансу, заявлениям "слуг народа" об обращениях в правоохранительные органы и передаче записей в Генпрокуратуру инициатором скандала нардепом Андреем Деркачом для открытия уголовного производства по госизмене.

Сказать, что общественность узнала что-то принципиально новое - было бы преувеличением. Все, кто интересуется политикой, еще с 2015 года знали, что кадровые назначения в Украине (вплоть до губернаторских!) утверждаются посольством США. Еще в 2016-м мы читали о сомнениях МВФ в необходимости повышать тарифы на газ сразу до 100% его стоимости. И еще из книги Байдена мы знали о том, что именно он заставил украинскую власть уволить генпрокурора Виктора Шокина.

И все-таки из первых уст, да еще и в концентрированном виде, это звучит впечатляюще. Не случайно вчера в стане порохоботов царила растерянность – ведь их "отец нации" в записях Деркача предстает наемным работником американской администрации, которому босс из Белого дома с барского плеча дает указания и оценки вроде "вы работаете хорошо".

Все это вполне нормально выглядит для "соросят", но ведь основу электората Порошенко составляют не "соросята", а националисты, для которых "низкопоклонство перед Западом" ненамного лучше "работы на страну-агрессор". И в конечном итоге наиболее выигравшими от публикации пленок будут политики вроде Юлии Тимошенко, Олега Ляшко или Олега Тягнибока – то есть все те, кто находится в одной электоральной нише с бывшим президентом.

И еще у этой палки есть второй конец, который бьет по собеседнику Петра Алексеевича. Сами по себе эти записи не станут скандалом в Америке: среднестатистический гражданин США вряд ли изумится тому, что его вице-президент раздает команды и похвалы вождю туземцев. Но содержание этих разговоров является косвенным подтверждением главного "украинского" обвинения против Байдена – насчет политической коррупции.

Ни в одной из бесед не объясняется, почему для Штатов важно, чтобы в Украине уволили генпрокурора Шокина. И это оставляет простор для маневра насчет связи между увольнением генпрокурора и делом его сына. О чем мы обязательно услышим уже в ближайшие дни от тех американских СМИ, которые не работают на демократов.

Что касается Украины, то после общественного резонанса вчера вечером стало известно, что ГБР и Генпрокуратура все-таки открыли уголовное дело против Порошенко по двум статьям - госизмена и злоупотребление служебным положением.

Впрочем, само по себе это еще ни о чем не говорит. Против Порошенко за последний год было возбуждено уже почти 20 уголовных дел, но не по одному из них не то что не вручено подозрение, а даже на допросы последние пару месяцев экс-президента никто не вызывает.

При сохранении текущих политраскладов во власти и продолжении курса Зеленского на коперацию с Порошенко в парламенте и наследовании его идеологического курса, Петру Порошенко можно ничего не опасаться.

Кто испугался интервью с Гиркиным?

Еще один скандал вчерашнего дня – интервью, которое журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего военного лидера сепаратистов на Донбассе Игоря Стрелкова-Гиркина. Оно уже само по себе было скандальным, а если добавить к этому, что перед Гиркиным Гордон интервьюировал всемирно известного "генпрокурора Крыма" 2014 года Наталью Поклонскую, то скандал вышел и вовсе удвоенным.

Вплоть до того, что под офисом редакции Гордона оперативно появились радикалы, а СБУ заявило, что проверит содержание обоих интервью на предмет госизмены.

Хотя понятно, что проверять там нечего. Скандальное интервью с Гиркиным на самом деле содержало очень мало новой информации по сравнению с тем, что он рассказывал в предыдущих интервью в течение пяти лет. В этом плане интервью с Поклонской было даже более содержательным – просто потому, что за ней в Украине следили меньше и потому меньше о ней знали.

Нет смысла проверять не только содержание двух интервью, но и собственно Гордона – его "проукраинская", порой даже ультрапатриотическая позиция ни у кого сомнений не вызывает. А потому сейчас весь вопрос не в конкретных интервью, а в принципах журналистики вообще: имеет ли журналист право разговаривать с теми, кого значительная часть общества считает врагами.

На Западе этот вопрос давно уже решен. Там в 2001-м любое СМИ перегрызло бы всем глотку за интервью с Усамой Бен Ладеном – как раз потому, что общество считало его врагом. И ЦРУ с ФБР занимались бы этим СМИ только по одной причине – чтобы узнать местонахождение главного террориста. И ничего больше.

На Западе этот вопрос решен, потому что ни власть, ни общество не боятся того, что может сказать их враг. А у нас создается ощущение, что спецслужбы с радикалами просто боятся того, что бывший сепаратист или бывшая "генпрокурорша" может сказать украинцам. Но боятся чужого слова только в том случае, когда знают, что сами врут, – во всех остальных случаях бояться нечего.

Чтобы смотреть на русском, нужно стать сепаратистом?

Вчера парламент изменил закон о государственном иновещании, чтобы дать работать создаваемому властью телеканалу "Дом", рассчитанному на зрителей Донбасса и Крыма. При этом параллельно депутаты вообще изменили принципы отечественного вещания на зарубежные страны.

Если раньше основной целью иновещания был пиар Украины в мире, то теперь основной целью становится пропаганда на неконтролируемых и сопредельных территориях. Это следует уже из того, что в старой версии закона базовым языком иновещания назывался английский, а теперь им становится русский.

Впрочем, прописывание в законе языка вещания – формальность, поскольку там же написано, что оно может вестись и на других языках, исходя из целесообразности в связи с поставленными перед иновещанием задачами.

А задача телеканала "Дом", как уже сказано, – это создание контента для жителей Донбасса и Крыма. И целесообразность, соответственно, состоит в том, чтобы практически все вещание шло на русском языке – иначе создаваемый канал просто не выдержит конкуренции. Причем значительная часть программ должна быть развлекательной – ведь среднестатистический зритель Донбасса и Крыма не захочет смотреть адаптированную версию Первого национального или Пятого канала.

Впрочем, то же касается и жителей всей остальной Украины. Практически во всех регионах нашлось бы достаточно желающих смотреть украинский русскоязычный телеканал с большим процентом развлекательных программ. Однако в законе специально записано, что эфирная трансляция или кабельная передача сигнала отечественного иновещания разрешается лишь на зарубежные страны, на неконтролируемые территории Донбасса и Крыма.

А внутри страны счастливчиками оказываются только жители приграничных территорий, которые находятся рядом со странами, где вещает российское ТВ. То есть на границе с Россией, Белоруссией и Молдавией.

По сути, этот закон не только дискриминационен, но и абсурден. Получается, что для того, чтобы смотреть русскоязычный телеканал отечественного производства, нужно или быть сепаратистом, или жить рядом с Россией. А если гражданин живет в глубине страны и не хочет переселяться на неконтролируемые территории, то ему смотреть русскоязычный телеканал не положено.

Конечно, в эпоху спутникового ТВ и трансляций телеканалов в интернете само иновещание является анахронизмом: любой желающий при наличии интернета может в Донецке смотреть хоть Прямой канал, а в Киеве – хоть "Россию-1" или "Звезду". Но тут речь не о возможностях, а о законе – нельзя же его писать так, чтобы сепаратисты имели больше прав, чем лояльные граждане…

Будет ли карантин до 22 июня, если откроется метро?

Вчера главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил, что карантин в стране будет продлен до 22 июня. Однако особого резонанса это заявление не вызвало, поскольку сам Ляшко признал, что этот карантин будет адаптивным, и вопрос только в том, что подразумевает эта "адаптивность". Потому что если планы по ослаблению карантина, которые власть озвучивает в последние дни, будут реализованы, то сам карантин перестанет волновать большинство граждан.

После того, как заработало большинство магазинов и рынков, остается только один вопрос, сверхважный для общества, – когда полноценно заработает весь общественный транспорт. По большому счету, для подавляющей части украинцев именно он является определяющим в вопросе – есть карантин или нет.

Для части граждан еще актуальным является вопрос детсадов. А вот вопрос школ уже перестает быть актуальным – поскольку 29 мая учебный год заканчивается. Что касается всего остального – кинотеатров, концертных залов и т. д., – это, конечно, являлось неотъемлемым атрибутом жизни части общества, но критически важна их работа только для тех, кто там работает.

А вот транспорт важен для всех. Даже для автомобилистов, которые прочувствовали на себе, что такое дороги в ситуации, когда большинство вышло на работу, а метро не работает. И потому даже они в Киеве и Харькове ждут не столько начала полноценной работы наземного транспорта, обещанного на 22 мая, сколько начала работы метро, которое должно состояться тремя днями позже.

Тем временем Виталий Кличко, который уже смирился с тем, что общественный транспорт заработает, предупредил, что возить он будет в два раза меньше людей. И никаких выводов из собственных слов не сделал. Хотя мэр, которому небезразличны проблемы его избирателей, должен был бы добавить, что самого транспорта теперь будет в два раза больше.

Власть не собирается отменять медреформу?

Одной из топовых тем вчера снова была медреформа. Хотя казалось, что вопрос решен: президент дал команду подготовить план сворачивания второго этапа медреформы, Минздрав этот план подготовил – что еще нужно, чтобы начать спасение здравоохранения от нововведений? Но оказалось, что на практике с места ничего не сдвинулось.

Вчера психиатры Киева протестовали против происходящего урезания финансирования их специализации. И вчера же врачи туберкулезного диспансера Львова устроили коридор позора для власти, которая собирается его закрыть. То есть все угрозы для отечественной медицины, которые уже признаны и президентом, и Минздравом, по-прежнему остаются актуальными.

А что же власть? Вчера лидер парламентских "слуг" Давид Арахамия сообщил, что после окончания карантина (!) Рада заслушает министра здравоохранения, который расскажет, как будут корректировать реформу, не останавливая (!) сам процесс.

То есть министра только заслушают неизвестно когда, но реформу не собираются останавливать ни до этого заслушивания, ни после! Как будто и не было заявлений Зеленского насчет того, что в результате медреформы больницам хватит денег только на замок…