Президент Грузии считает, что временный отзыв посла из Украины - нормальная реакция на назначение Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави-2".

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. Здесь нет ничего необычного. Подождем будущего, насколько сможем и сможет руководство Украины, чтобы иметь с нами те отношения, которые нам нужны", - сказала она.

Однако Зурабишвили отметила, что со стороны стратегического партнера Грузии - Украины - было "недипломатичным" решение о назначении Саакашвили без обсуждения этого вопроса в Тбилиси. При этом, по ее словам, со стороны Грузии не было никаких шагов, которые Киев мог воспринять как оскорбление.

Отметим, 9 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что временный отзыв посла из Украины не означает угрозу дипломатическим отношениям стран из-за "отдельно взятых безответственных политиков".

Напомним, после назначения экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Впрочем, разрывать дипломатические отношения страна не планирует.

Как сообщала "Страна", в Грузии прокомментировали отзыв посла из Киева, после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ. По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии, такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.