Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.

Об этом сообщает портал "Тульские новости".

В региональном Минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.

Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Об этом инциденте сообщалось ранее 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Находящиеся в палате пациенты не имели ничего против внешнего вида медсестры.

Ранее "Страна" сообщала, что в России смертность медиков от коронавируса в 16 раз выше, чем в США и Италии.

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