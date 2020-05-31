Опрос здоровья и благополучия подростков, живущих в 45 странах, включая Украину, показал неутешительные результаты. С возрастом общее психическое благополучие снижается.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", результаты исследования предоставило Европейское региональное бюро ВОЗ в отчете "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи".

Во время онлайн-презентации отчета в Украине 19 мая председатель правления ОО "Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко" Ольга Балакирева отметила, что проведенное исследование позволило определить динамику и факторы здоровья подростков, оценить эффективность пропаганды здорового образа жизни и выбирать приоритеты для образовательных программ.

В отчете сказано, что каждый четвертый подросток чувствует нервозность и раздражительность, имеет проблемы со сном минимум раз в неделю. В Украине этот показатель выше, чем в среднем среди всех стран-участниц. А 31% украинских 15-летних девочек жалуются на головную боль чаще одного раза в неделю.

Опрос зафиксировал небольшой рост жалоб на здоровье среди подростков в 2014-2018 гг. - с 33% до 35%. Среди юношей этот показатель вырос с 25% до 28%, а среди девушек - с 40% до 43%. В 26 странах выросло количество жалоб на здоровье, в трех странах наблюдалось снижение жалоб (в Хорватии, Нидерландах и Испании). Самый высокий прирост (10% и более) наблюдался в Украине и Великобритании.

Почти в трети стран увеличилась доля подростков, которые испытывают давление из-за школьной нагрузки, и уменьшилось число молодых людей, которым нравится школа. По сравнению с 2014 годом украинским подросткам меньше нравится школа, однако этот показатель выше, чем в среднем по странам.

Треть 11-летних украинских подростков сообщили о высоком уровне поддержки со стороны сверстников. Однако этот показатель является самым низким среди всех стран-участниц (средний показатель составляет 61%).

Доля подростков, которые ежедневно едят овощи, различается по странам. Ежедневно употребляют овощи от 19% 15-летних мальчиков в Германии до 69% 13-летних девушек в Бельгии. Ежедневное потребление овощей самое низкое в странах Южной Европы (25% на Мальте, 27% в Италии) и самое высокое в Бельгии (61%), Канаде (53%) и Украине (52%).

Сейчас снижается употребление алкоголя детьми и курение, однако алкоголь является самой распространенным психоактивным веществом среди подростков. Каждый пятый 15-летний европейский подросток в течение жизни был пьян два раза или более, почти один из семи (15%) был в состоянии алкогольного опьянения в последние 30 дней.

Украина является участником международного исследовательского проекта "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" с начала 2000-х. С тех пор в Украине провели пять опросов. Если в 2002 году было опрошено 5267 человек, то во время последнего опроса в 2018 году – уже 13 337.

Осенью "Страна" приводил результаты опроса, согласно которому 86% украинских подростков употребляли алкоголь и каждый пятый пробовал наркотики.

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