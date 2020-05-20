В Италии снова выросло число жертв и заболевших от коронавируса, после рекордно низкого показателя днем ранее.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, за минувшие сутки в итальянских больницах умерли 162 пациента с COVID-19 против 99 днем ранее (самый низкий показатель смертей за сутки с начала общенационального карантина).

Число новых случаев инфицирования почти удвоилось с 451 в понедельник до 813 во вторник.

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 226 699. По этому показателю Италия занимает шестую позицию в мире после США, России, Испании, Великобритании и Бразилии.

Ранее "Страна" сообщала, что Франции не понравилось решение Италии открыть границы с 3 июня.

Также мы писали, что в Италии легализировали четверть миллиона заробитчан-нелегалов и дали им по 1000 евро.