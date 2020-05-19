Управление Гоструда в Ровенской области разъяснило, имеет ли право работник, уволившийся во время карантина по собственному желанию, получать пособие по безработице.

Законом № 553-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который вступил в силу 18 апреля 2020 года, внесены изменения в Заключительные положения Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Изменениями определено, что на период карантина для лиц, уволившихся с работы по собственному желанию, не будут применяться требования относительно отложения выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней. При этом общая длительность выплат пособия по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

Таким образом граждане, уволившиеся с последнего места работы в период карантина (с 12 марта 2020 года) по собственному желанию и ставшие на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного. То есть на период карантина правило об отложении выплаты пособия по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет.

Минимальный размер пособия по безработице на период карантина составляет 1 тыс. грн в месяц. Максимальный размер не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года - 2102 гривни), то есть не больше 8 408 грн в месяц.

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