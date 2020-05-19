В партии "Европейская солидарность" прокомментировали пленки, обнародованные 19 мая, а затем переданные в Офис генпрокурора внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом.

В политсиле аудиофрагменты назвали фабрикованными ради дискредитации Украины и искусственного втягивания ее в избирательную кампанию США.

Об этом сообщает принадлежащий Петру Порошенко "5 канал".

В "Европейской солидарности" считают, что пленки - это российская провокация, которая не имеет ничего общего с реальностью. Цель их появления – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" публиковала полный текст расшифровки пленок, который говорит о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Порошенко.

Мы также разбирались, как американцы управляют Украиной и сядет ли Порошенко после пленочного скандала.