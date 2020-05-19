По предварительной информации, нардепом, у которого обнаружили коронавирус, является депутат-мажоритарщик от "Всеукраинского объединения "Батькивщина" Олег Мейдич.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Подробности о том, когда заболел нардеп из политсилы Юлии Тимошенко и какое его состояние, не известны.

Мейдичу 49 лет, на президентских выборах 2019 года он был доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко. А лето выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №18 в Винницкой области.

Буквально три дня назад "Страна" приводила заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова о том, что никто из депутатов и персонала Верховной Рады не инфицирован новым вирусом.

Ранее мы рассказывали о нардепах, у которых был диагностирован Covid-19.