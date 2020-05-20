Народные депутаты поддерживают усовершенствование положений Уголовного кодекса в части квалификации отдельных служебных преступлений.

Соответствующий президентский законопроект №2621 "О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности" принят за основу в первом чтении на утреннем заседании парламента 19 мая 2020 года, передает Юрлига.

Законопроектом предложено изложить пункт 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса в новой редакции, установив, что существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367, если он заключается в причинении материальных убытков, считается такой вред, который в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом с целью приведения уголовного законодательства к европейским стандартам по вопросам борьбы с коррупцией, создания надлежащих условий противодействия ей через превентивные механизмы уголовно-правовой нормы предлагается изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 УК, закрепив правило, согласно которому определение существенного вреда в денежном эквиваленте в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 УК является допустимым только тогда, если такой вред имеет материальный характер.

Если же такой вред приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность будет определяться с учетом конкретных обстоятельств дела, как это было предусмотрено до изложения в 2014 году пункта 3 примечания к статье 364 УК в новой редакции, говорится в пояснительной записке к проекту.

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