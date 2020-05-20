Около 13% или каждый восьмой музей мира может больше никогда не открыться из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на экспертов ЮНЕСКО и Международного совета музеев.

По итогам исследования эксперты сделали выводы, что труднее всего придется музеям в бедных странах, однако Сеть европейских музейных организаций (NEMO) полагает, что ситуация в мире будет примерно одинаковой. Выводы сделаны после того, как оказалось, что музеи Парижа, Амстердама и Вены потеряли около 80% своих доходов.

"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть себе эту упущенную прибыль. Такое впервые в нашей истории, и будет очень трудно для этих институтов выйти из этого кризиса", - заявил представитель организации Эрнесто Оттоне, отметив, что многие из них теперь не смогут обновить инфраструктуру и обеспечивать безопасную дистанцию.

В связи с этим ЮНЕСКО призвали активнее посещать музеи после выхода из карантина.

Напомним, всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что около 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Греции, где уже с 4 мая начали постепенно снимать карантинные меры, планируют открыть все гостиницы, а массовый старт туристического сезона запланирован на 1 июля. Так, отели, работающие круглый год, смогут открыться 1 июня. Кроме того, министр туризма Греции Гарри Теохарис анонсировал, что в июле планируется возвращение туристов в страну.