Испанцев впервые обязали носить медицинские маски и респираторы в общественных местах и на улице. Такая мера сохранится до конца карантина.

Об этом сообщает The Local.

Ранее ношение медицинских масок было обязательным только в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. Так, правило будет касаться закрытых помещений и улицы - но только если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию.

Отметим, уже третий день подряд количество жертв коронавируса составляет меньше сотни в день. Так, за последние сутки в Испании от COVID-19 скончалось 83 гражданина, еще 295 заразились. Общая численность инфицированных составляет около 232 тысяч человек.

Напомним, правительство Испании в рамках смягчения карантинных мер в стране надеется на восстановление туризма в конце июня. К этому времени двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен.

Как сообщала "Страна", Конгресс Испании пошел навстречу правительству и принял решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Он будет действовать до 24 мая.