В Скадовске Херсонской области сотрудники ГСЧС спасли двух дельфинов, которые оказались в ловушке в Джарылгачском заливе вблизи пгт Лазурное.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"19 мая спасатели Скадовского подразделения ГСЧС области совместно со специалистами Черноморского рыбоохранного патруля, Национального парка "Джарылгачский", руководством Скадовского дельфинария "Акварель" и местными рыбаками провели работы по спасению двух дельфинов, которые оказались в ловушке в Джарылгачском заливе возле пгт Лазурное", - сказано в сообщении.

Так, отмечается, что после многочасовой работы одного дельфина удалось переправить в открытое море, а второй остается в заливе под наблюдением специалистов.

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