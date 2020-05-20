Несмотря на кажущееся огромное влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зелеснкого и монобольшинство в украинском парламенте, дела богача не так хороши, как прежде. Об этом говорит среди прочего принятие "антиколомойского" закона о банках.

К такому выводу пришли аналитики издания Bloomberg.

"Страна" приводит перевод материала об украинском богаче.

Избрание Владимира Зеленского год назад выглядело хорошей новостью для одного из шести миллиардеров страны Игоря Коломойского, который находился в добровольном изгнании в Швейцарии и Израиле после разрыва с предыдущей администрацией. Новый президент был давним деловым партнером олигарха и, несомненно, мог помочь вернуть "Приватбанк", национализированный его предшественником.

К лету 2019 года Коломойский вернулся в Украину, один из его бывших адвокатов стал главой администрации Зеленского. И хотя Коломойский не был самым богатым из украинских олигархов, его считали самым влиятельным.

Впрочем, сейчас у Коломойского дела идут плохо.

Зеленский защищает национализацию "Приватбанка", чтобы получить доступ к миллиардам долларов иностранной помощи МВФ. Эта задача становится все более актуальной в условиях пандемии Covid-19. Такое положение дел подрывает шансы Коломойского отбиться от исков о возмещении убытков на сумму более 10 миллиардов долларов в юрисдикциях от Лондона до Кипра. Кроме того, против него начато расследование об отмывании денег в США.

Что еще хуже, другие компании, в которых 57-летний Коломойский имеет долю - в энергетической и авиационной отраслях - сталкиваются с серьезными угрозами, так как мировая экономика вступает в рецессию.

"Для Коломойского сейчас непростые времена. Очевидно, президент пытается дистанцироваться от него", - сказал исполнительный директор исследовательско-экономической компании Case Ukraine в Киеве Дмитрий Боярчук.

Ожидается, что Зеленский, которого Коломойский с энтузиазмом поддержал, в этом месяце подпишет закон, который сводит на нет попытки магната вернуть себе долю в "Приватбанке" или достичь какого-то компромисса.

"Это лишь промежуточная победа для Украины, но очень важная. Закон применяет европейскую практику и значительно усложняет для бывших и будущих владельцев банков мошенничество со своими клиентами и государством", - прокомментировал принятие "антиколомойского" закона член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик.

Коломойский находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры в США. Его американские бизнес-партнеры получают гражданские иски, в которых их обвиняют в том, что они помогли отмыть сотни миллионов долларов, украденных из "Приватбанка", путем покупки офисных зданий и предприятий в Америке.

Одни из самых ценных активов олигарха - доли в крупнейшем в Украине производителе нефти, а также в ферросплавных и энергораспределительных компаниях. Все эти предприятия испытывают кризис в результате падения цен на сырье и экономического спада, вызванного Covid-19.

А "Международные авиалинии Украины" страдают от последствий глобального карантина и обрушившегося спроса на путешествия. МАУ требуется финансовая помощь правительства.

В то время как непубличный характер инвестиций Коломойского усложняет подсчет изменений в его доходах, состояние Рината Ахметова - самого богатого человека в Украине - сократилось на сумму от 1,8 до 4,2 млрд долларов в этом году.

Bloomberg оценивает капитал Коломойского в 1 миллиард долларов.

С одной стороны, олигарх сохраняет огромное влияние в Украине благодаря своему телеканалу "1+1". Это СМИ в течение многих лет транслировало комедийные шоу, которые принесли Зеленскому известность. С таким же успехом его можно использовать, чтобы подорвать его власть.

У Коломойского также есть более прямой рычаг для давления на Зеленского - союзники в "Слуге народа". Они стремились оттянуть принятие закона о банках, внеся более 16 000 поправок. Коломойский также знает, как обходить судебную систему Украины.

Однако что бы ни случилось дальше, позиции Коломойского в украинском бизнесе и политике, несомненно, слабее, чем год назад. Как долго он может продолжать сражаться, никто не знает.

"Закон о банках сузил пространство для маневра Коломойского", - сказал экс-премьер Алексей Гончарук. Но если олигарх сможет повлиять на правоохранительные органы и суды, "не стоит ожидать, что дело "Приватбанка" скоро закончится".

Ранее "Страна" публиковала подробности уголовного дела против олигарха в США.

Мы также писали, что НБУ подал иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд. Иски направлены против Коломойского и Геннадия Боголюбова.