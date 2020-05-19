Столичные спасатели достали из водоема тело утопленника. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Киева в соцсети Facebook.

"19 мая, в 16:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранителей о обнаружено тело мужского пола на озере "Беличи", что в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 9-й пожарно-спасательной части. Прибыв на место вызова было установлено, что на расстоянии 4 м от берега находится тело мужчины, на вид около 40 лет.

Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело из воды и передали его правоохранительным органам, ими же и будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая.

Всего с начала 2020 году на водных объектах Киева спасено 2 человека, погибли 10 человек.

Ранее "Страна" рассказывала, как осенью прошлого года из озера в Киеве спасатели ночью достали необычного утопленника.

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